16:19 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Никакой децентрализации в дорожной отрасли не произошло, – Мартенс

Одна из инноваций, которую внедрили в этом году – это децентрализация. То есть теперь ответственность по качеству дорог нести должна местная власть. 

Эксклюзив: Никакой децентрализации в дорожной отрасли не произошло, – Мартенс

Но по факту, как заявляет эксперт по дорожной отрасли Андрей Мартенс в интервью "Первому Деловому", никакой децентрализации не произошло: "Произошла передача части дорог на уровне областных администраций. Многие называют это децентрализацией. На самом деле децентрализация произойдет тогда, когда эти дороги окажутся в руках реальных пользователей - громад".

По словам эксперта, все зависит и от отношения государства к дорожной сфере. В Польше, например, развитию дорожной отрасли отдают приоритетность.

"Если у нас 1,5 млрд. евро выделили в этом году на дорожную сферу, что является рекордной суммой за крайние 20 лет, то в Польше десятки миллиардов евро. А по протяженности украинские и польские дороги практически равны. Приоритетность в этом вопросе важна, так как хорошее качество дорог косвенно влияет на другие сферы народного хозяйства и в целом на экономику государства", - подытожил А. Мартенс.


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