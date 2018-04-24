Эксклюзив: Никакой децентрализации в дорожной отрасли не произошло, – Мартенс

Но по факту, как заявляет эксперт по дорожной отрасли Андрей Мартенс в интервью "Первому Деловому", никакой децентрализации не произошло: "Произошла передача части дорог на уровне областных администраций. Многие называют это децентрализацией. На самом деле децентрализация произойдет тогда, когда эти дороги окажутся в руках реальных пользователей - громад".

По словам эксперта, все зависит и от отношения государства к дорожной сфере. В Польше, например, развитию дорожной отрасли отдают приоритетность.

"Если у нас 1,5 млрд. евро выделили в этом году на дорожную сферу, что является рекордной суммой за крайние 20 лет, то в Польше десятки миллиардов евро. А по протяженности украинские и польские дороги практически равны. Приоритетность в этом вопросе важна, так как хорошее качество дорог косвенно влияет на другие сферы народного хозяйства и в целом на экономику государства", - подытожил А. Мартенс.