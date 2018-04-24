19:50 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Доверие к украинским СМИ на Донбассе снизилось - МИП

Планка доверия населения временно неподконтрольной из-за российских оккупантов регионов Донецкой области по отношению к украинским медиа в 2017 году снизился до 16% сравнительно с 30% в 2016 году.

Доверие к украинским СМИ на Донбассе снизилось - МИП

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики, ссылаясь на заявление заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой во время презентации aналитичного отчета по результатам социологического исследования "Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольных и оккупированных территорий Донецкой области".

По ее словам, основная цифра - потеря доверия к украинским СМИ. Как утверждает Джапарова, общая доля доверия в 2016 году составляла 30%, среди которых 9% полностью доверяли, 21% скорее доверяли, а в 2017 году уровень совокупной доверия становит 16%, среди которых 4% полностью доверяют, а 12% - частично доверяют.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Беларуси предлагает ужесточить контроль за интернет-ресурсами и предлагают добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ.


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