09:58 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вселенский Патриархат начал работу над процедурой предоставления автокефалии

Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата в Константинополе начал рассмотрение обращения от президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Об этом сообщили в администрации президента Украины.

Вселенский Патриархат начал работу над процедурой предоставления автокефалии

Отмечается, что принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко посетил Стамбул и передал Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Кроме того, были переданы постановление Верховной Рады о поддержке обращения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламентский комитет по вопросам культуры и духовности рассмотрел постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.


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