Воду в Авдеевку начнут подавать в понедельник,- Жебривский

Оперативные службы запустили насосы и наполняют водой резервуары станции. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook. По его словам, централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет восстановлено к утру понедельника.

Сейчас идет процесс заполнения системы водой. К утру водоснабжение будет полностью восстановлено, - заверил глава ОГА.

Напомним, 18 апреля Донецкая фильтровальная станция, которая расположена на временно неподконтрольной оккупированной территории, прекратила свою работу. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса". Таким образом, было приостановлено поставку питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселков Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена.