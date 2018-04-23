Водоснабжение в Авдеевке восстановлено - ГосЧС

В понедельник утром, 23 апреля, вода начала поступать в дома местных жителей. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал.

По ее словам, по состоянию на пять часов утра водоснабжение полностью восстановлено. Вода есть у жителей, - заверила она, добавив, что водоснабжение восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.

Напомним, работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена накануне. Вчера бригады сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и наблюдатели выехали на станцию. Уже к трем часам дня станцию удалось запустить.

Как сообщал УРА-Информ, 18 апреля Донецкая фильтровальная станция, которая расположена на временно неподконтрольной оккупированной территории, прекратила свою работу. Таким образом, было приостановлено поставку питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселков Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое.