В Запорожье в компании "Мотор Сич" идет обыск

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о подготовке диверсии. Как сообщает пресс-центра СБУ, в настоящее время походят следственные действия на основании определения суда.

Напомним, "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем сто стран мира.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в понедельник, 16 апреля, на вертодроме " Мотор Сич" прошли успешные испытания первого украинского вертолета МСБ-2 "Надежда". Испытания нового гражданского вертолета продлится год. После этого "Мотор Сич" планирует до конца этого года пройти сертификацию вертолета.