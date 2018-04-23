12:59 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье в компании "Мотор Сич" идет обыск

В Запорожье в понедельник, 23 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском на предприятие "Мотор Сич".

В Запорожье в компании

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о подготовке диверсии. Как сообщает пресс-центра СБУ, в настоящее время походят следственные действия на основании определения суда.

Напомним, "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем сто стран мира.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в понедельник, 16 апреля, на вертодроме " Мотор Сич" прошли успешные испытания первого украинского вертолета МСБ-2 "Надежда". Испытания нового гражданского вертолета продлится год. После этого "Мотор Сич" планирует до конца этого года пройти сертификацию вертолета.


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