В Украине хотят уменьшить срок президентства

Данная петиция размещена на официальном сайте главы государства.

Сергей Руденко, автор петиции объясняет, что такой ход в дальнейшем может помочь избежать ситуаций, подобных Майдану и кровопролитий. Он добавил, что нация в первый год верит президенту, на второй год надеется, третий год терпит, четвертый высказывает недовольство все больше и больше, начинает стычки с полицией, в пятый год уже может произойти взрыв общества.

Как считает Руденко, планка требований украинцев все время поднимается, и трехлетнее смена глав государства только увеличит темп внедрений реформ в жизнь, так как придут новые люди, возникнут новые идеи, быстрое и качественное решение любых вопросов.

Для рассмотра необходимо собрать 25 тысяч голосов, за три дня зарегистрированная петиция собрала пока что 53 голоса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате проведения Антитеррористической операции и потери многих украинских солдат, петицией предлагается помимо льгот ввести День памяти жертв АТО.