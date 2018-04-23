16:56 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине хотят уменьшить срок президентства

Часть украинского населения поддерживает электоронное предложение о сокращении срока нахождения на президентском посту до трех лет правления. 

В Украине хотят уменьшить срок президентства

Данная петиция размещена на официальном сайте главы государства.

Сергей Руденко, автор петиции объясняет, что такой ход в дальнейшем может помочь избежать ситуаций, подобных Майдану и кровопролитий. Он добавил, что нация в первый год верит президенту, на второй год надеется, третий год терпит, четвертый высказывает недовольство все больше и больше, начинает стычки с полицией, в пятый год уже может произойти взрыв общества.

Как считает Руденко, планка требований украинцев все время поднимается, и трехлетнее смена глав государства только увеличит темп внедрений реформ в жизнь, так как придут новые люди, возникнут новые идеи, быстрое и качественное решение любых вопросов.

Для рассмотра необходимо собрать 25 тысяч голосов, за три дня зарегистрированная петиция собрала пока что 53 голоса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате проведения Антитеррористической операции и потери многих украинских солдат, петицией предлагается помимо льгот ввести День памяти жертв АТО.


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