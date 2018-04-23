В понедельник синоптики прогнозируют ночные заморозки на севере и востоке

В целом сегодня будет без осадков, лишь днем в восточных областях, а вечером и на крайнем западе небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 на секунду.

Температура воздуха днем составит 13-18 теплых градусов.

В Киеве сегодня предрассветные облака утром рассеются, а днем снова соберутся, чтобы к вечеру освободить небо от своего присутствия уже окончательно. Осадков сегодня синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-17 градусов.

На западе Украины в основном без осадков, только в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье вечером местами кратковременный дождь, грозы. Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, местами заморозки от 0 до 2 градусов. Днем воздух прогреется до 19-24 градуса.

На севере страны в понедельник без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 1-8 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами заморозки от 0 до 2 градусов. Днем потеплеет до 10-19 градусов, в Сумской области до 8-13 градусов.

В центральных областях сегодня осадков также не предвидится. Ночная температура воздуха составит 2-8 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 12-19 градусов выше нуля, в Винницкой области - до 16-21 градуса.

На востоке Украины ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-15 градусов.

На юге Украины в понедельник сухо и тепло. Ночная температура ночью составит 6-12 градусов, в Николаевской и Запорожской областях 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-21 градуса, а в Одесской области до 19-24 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Ночная температура ночью составит 6-11 градусов. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

Народный прогноз: 23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. В этот день в старину наблюдали за солнцем: Если солнце взойдет красное в туманной дымке - год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной. В это время раскрываются почки у груши и дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.