10:29 23.04.2018 | Общество | Новости
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В Китае придумали необычное наказание для пешеходов-нарушителей

В Дайе китайской провинции Хубэй придумали новое наказание для пешеходов, которые не придерживаются правил дорожного движения. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Китае придумали необычное наказание для пешеходов-нарушителей

Таким образом, если пешеход решит перейти дорогу на красный свет, то со специально установленных столбов его обольет струей теплой воды. Кроме того, из специальных динамиков он услышит: "Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно".

Также, дорожная система может сфотографировать нарушителя и передавать его фото в полицию.

Известно, что на разработку такой системы было потрачено около 207 тысяч долларов. После удачного тестирования системы, такие устройства появятся на всех пешеходных переходах города.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", "Укравтодор" обещает до июня ликвидировать 90% ямочности на дорогах. Он отметил, что на сегодня объем ямочности на дорогах достигает уже 5,8 млн кв. м, однако до майских праздников количество ям на трассах увеличится еще на 20-30%.


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