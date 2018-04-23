В Хмельницком обнаружена 250-килограмовая авиабомба времен Второй мировой

Опасная находка была обнаружена в воскресенье днем, 23 апреля, улице Чайковского. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, в связи с событием местных жителей призвали во избежание не предвиденных обстоятельств неукоснительно соблюдать правила безопасности, а именно при обнаружении опасной находи ни в коем случае не касаться опасного предмета. Место находки нужно огородить, используя для этого предметы ярких цветов.

После этого следует сразу позвонить в Службу спасения "101".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии из центра Берлина полиция провела эвакуацию тысячи людей, из-за обнаруженной на вокзале бомбы времен Второй мировой войны. Правоохранители закрыли главный железнодорожный вокзал в рамках подготовки к ликвидации неразорвавшейся бомбы.