10:15 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100192062:Polishuk

В Хмельницком обнаружена 250-килограмовая авиабомба времен Второй мировой

В Хмельницком саперы на специально отведенной площадке уничтожили авиационную бомбу калибра 250 килограммов времен Второй мировой войны.

В Хмельницком обнаружена 250-килограмовая авиабомба времен Второй мировой

Опасная находка была обнаружена в воскресенье днем, 23 апреля, улице Чайковского. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, в связи с событием местных жителей призвали во избежание не предвиденных обстоятельств неукоснительно соблюдать правила безопасности, а именно при обнаружении опасной находи ни в коем случае не касаться опасного предмета. Место находки нужно огородить, используя для этого предметы ярких цветов.

После этого следует сразу позвонить в Службу спасения "101".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии из центра Берлина полиция провела эвакуацию тысячи людей, из-за обнаруженной на вокзале бомбы времен Второй мировой войны. Правоохранители закрыли главный железнодорожный вокзал в рамках подготовки к ликвидации неразорвавшейся бомбы.


Поделиться
Читайте также:
 
В Китае придумали необычное наказание для пешеходов-нарушителей Сборная Украины по теннису проиграла Канаде в матче плей-офф за сохранение прописки - ФОТО Вандалы в Полтаве осквернили памятник жертвам нацизма – ФОТО Власти США и Британии договорились бороться с применением химического оружия в Сирии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив