В Черновицкой области отравились дети

Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины на странице в Facebook.

Сообщается, в Окнянскую амбулаторию обратились 30 человек с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе, понос, повышение температуры тела в пятницу, 20 апреля.

Как уточняют в службе, среди числа обратившихся 24 ученика разных классов и шесть работников Окнянской средней общеобразовательной школы.

Доктора провели медосмотр, после которого госпитализировали четырех человек в областную больницу. В их количестве трое взрослых и один ученик с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Остальным пострадавшим была предоставлена первичная медицинская помощь, их самочувствие стало лучше.

Профессионалы продолжают противоэпидемические, профилактические мероприятия и лабораторные исследования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Кемеровской области Российской Федерации за прошлые сутки, 9 апреля, в больницу города Мыски доставили двеннадцать детей после массового отравления хлором.