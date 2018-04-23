"Укртелеком" с 1 мая намерен повысить абонплату за радио

Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Таким образом, абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц с налогом.

Кроме того, компания прекратит снабжать ряд услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них.

В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода, а также по звукоусилению по заявлению пользователя, с первого августа 2018 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", если Верховная Рада примет закона об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно будет договориться о поэтапном или отсрочк повышения тарифов в Украине.