20:32 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отказался арестовывать личное имущества семьи Савченко - ФОТО

Шевченковский районный суд города Киева в понедельник, 23 апреля, отказался арестовывать личное имущество семьи Надежды Савченко.

Суд отказался арестовывать личное имущества семьи Савченко - ФОТО

Таким образом судья отказал в ходатайстве следователя. Как объявил судья Линник в зале судебного заседания, суд постановил отказать следователю в удовлетворении ходатайства, однако тот может в течение пяти дней может подать апелляционную жалобу.

Полный текст постановления будет объявлен 27 апреля, - пояснил судья.

Вместе с тем адвокаты Савченко заявили, что во время заседания речь шла о компьютерной технике и они намерены ходатайствовать о том, чтобы как можно скорее вернуть изъятые вещи.

Напомним, 10 апреля сотрудники СБУ провели обыски у Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в 15:30 в Шевченковском районном суде города Киев началось судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко.


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