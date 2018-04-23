Суд отказался арестовывать личное имущества семьи Савченко - ФОТО

Таким образом судья отказал в ходатайстве следователя. Как объявил судья Линник в зале судебного заседания, суд постановил отказать следователю в удовлетворении ходатайства, однако тот может в течение пяти дней может подать апелляционную жалобу.

Полный текст постановления будет объявлен 27 апреля, - пояснил судья.

Вместе с тем адвокаты Савченко заявили, что во время заседания речь шла о компьютерной технике и они намерены ходатайствовать о том, чтобы как можно скорее вернуть изъятые вещи.

Напомним, 10 апреля сотрудники СБУ провели обыски у Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в 15:30 в Шевченковском районном суде города Киев началось судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко.