13:17 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сотрудники ОБСЕ будут до конца недели сопровождать персонал ДФС на работу

Наблюдатели Специальной мониторинговая миссия ОБСЕ будут сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции до конца этой недели.

Сотрудники ОБСЕ будут до конца недели сопровождать персонал ДФС на работу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в своем микроблоге Twitter.

Как отмечается, оперативные службы докладывают, что по состоянию на данный момент уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. Таким образом, в настоящее время Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

Согласно достигнутым договоренностям, СММ ОБСЕ будет сопровождать персонал станции до конца текущей недели. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Водоснабжение в городе Авдеевка Донецкой области, где подача воду была прекращена из-за приостановки работ Донецкой фильтровальной станции, восстановлено. 


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