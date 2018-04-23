Сотрудники ОБСЕ будут до конца недели сопровождать персонал ДФС на работу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в своем микроблоге Twitter.

Как отмечается, оперативные службы докладывают, что по состоянию на данный момент уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. Таким образом, в настоящее время Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

Согласно достигнутым договоренностям, СММ ОБСЕ будет сопровождать персонал станции до конца текущей недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Водоснабжение в городе Авдеевка Донецкой области, где подача воду была прекращена из-за приостановки работ Донецкой фильтровальной станции, восстановлено.