Снова дыра: в Одессе посреди проезжей части образовался провал – ФОТО

Об этом сообщает местное издание Пушкинская.

Отмечается, что еще до появления ямы, водители заметили на дорожном полотне небольшую впадину с дыркой, которая указывала на то, что под асфальтом образовалась полость.

Однако, вскоре на этом месте обнаружили очередной провал, который обозначили палками и полиэтиленовым пакетом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре города на улице Дюковско образовался провал. Как отмечается, что в эту яму утром угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.