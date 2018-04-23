10:56 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Снова дыра: в Одессе посреди проезжей части образовался провал – ФОТО

Уже который раз в Одессе на парковочной полосе дороги под землю ушел фрагмент дорожного покрытия.

Снова дыра: в Одессе посреди проезжей части образовался провал – ФОТО

Об этом сообщает местное издание Пушкинская.

Отмечается, что еще до появления ямы, водители заметили на дорожном полотне небольшую впадину с дыркой, которая указывала на то, что под асфальтом образовалась полость.

Однако, вскоре на этом месте обнаружили очередной провал, который обозначили палками и полиэтиленовым пакетом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре города на улице Дюковско образовался провал. Как отмечается, что в эту яму утром угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.


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