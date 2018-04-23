Суд по делу изъятых вещей Савченко начался

Об этом сообщает прямой эфир одного из украинских каналов.

10 апреля, в 7:00 следователи Службы Безопасности Украины изъяли винчестер с компьютера сестры Веры Савченко, наградной пистолет Надежды Савченко, который ей подарил Андрей Парубий, и патроны к нему.

До этого Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест за планируемый террористический акт в парламенте, а недавно следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у народного депутата Надежды Савченко из-за того, что там не указано, какой именно биоматериал должны взять у Савченко.