15:36 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд по делу изъятых вещей Савченко начался

23 апреля 2018 апреля в 15:30 в Шевченковском районном суде города Киев началось судебное заседание по делу изъятых при обыске вещей у Надежды Савченко.

Суд по делу изъятых вещей Савченко начался

Об этом сообщает прямой эфир одного из украинских каналов.

10 апреля, в 7:00 следователи Службы Безопасности Украины изъяли винчестер с компьютера сестры Веры Савченко, наградной пистолет Надежды Савченко, который ей подарил Андрей Парубий, и патроны к нему.

До этого Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест за планируемый террористический акт в парламенте, а недавно следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у народного депутата Надежды Савченко из-за того, что там не указано, какой именно биоматериал должны взять у Савченко


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