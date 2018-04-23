На Волыне сотрудника суда попались на взятке

Должностные лица попались на взятка. Как сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, чиновники требовали от гражданина 1500 долларов. За эти деньги они обещали принять решения о возврате изъятого имущества.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся первоочередные следственные действия. По их завершению будет решаться вопрос об уведомлении лицам о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении них меры пресечения, - пояснили в ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала депутата городской рады Черновцов. Политик попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, депутат требовал 1200 долларов от местных жителей за решение вопроса о предоставлении в аренду коммунального имущества.