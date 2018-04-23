03:00 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Волыне сотрудника суда попались на взятке

Прокуратура Волынской области в воскресенье, 22 апреля, разоблачила сотрудников Любомльского районного суда.

На Волыне сотрудника суда попались на взятке

Должностные лица попались на взятка. Как сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, чиновники требовали от гражданина 1500 долларов. За эти деньги они обещали принять решения о возврате изъятого имущества.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся первоочередные следственные действия. По их завершению будет решаться вопрос об уведомлении лицам о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении них меры пресечения, - пояснили в ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала депутата городской рады Черновцов. Политик попался на взятке. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, депутат требовал 1200 долларов от местных жителей за решение вопроса о предоставлении в аренду коммунального имущества.


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