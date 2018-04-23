23:27 23.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Буковине зацвело тюльпанное поле - ФОТО

В селе Мамаевцы, расположенном в 15 километрах от Черновцов, расцвело тюльпанное поле.

На Буковине зацвело тюльпанное поле - ФОТО

Тут в воскресенье, 22 апреля прошел фестиваль тюльпанов. Ка пишет местное издание "Погляд", местный житель Александр Стратийчук с женой когда-то занимался выращиванием тюльпанов в Голландии, а затем решил начать собственное дело и на Буковине.

В этом году он высадил полсотни видов тюльпанов на 80 сотках земли. Белые, красные, желтые, фиолетовые, с цветными лепестками и однотонные, с высокими стеблями и низкими, которых только тюльпанов здесь нет.

По его словам, цвести поле будет еще 3-4 дня, поскольку солнце очень обжигающее и цветы быстро отходят. Он также заверил, что попасть на поле можно и вечером, принимают посетителей пока не стемнеет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на улице Ужгородской в Мукачево Закарпатской области зацвела уникальная аллея сакур. Длина цветущей аллее составляет 1371 метров. В 2013 году на аллее было высажено 205 деревьев. Кроме того, за последние годы сакуры продолжали высаживать все больше и больше. Таким образом, сейчас их насчитывается 252.


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