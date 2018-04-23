Германия продлит контракт с украинской компанией "Антонов"

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Согласно недавним сведениям, контракт будет продлен на 2019-2021 годы. Известно, что такие меры примут для уменьшения зависимости от ненадежных Airbus A400M, которые победили в конкурсе 10 лет назад, когда модифицированную под требования НАТО версию украинского военного транспортного самолета Ан-70 - Ан7Х также рассматривали в качестве возможного нового европейского среднего транспортного самолета.

Также, Вооруженные силы Германии должны получить семь спасательных вертолетов и шесть транспортных самолетов типа C-130J Hercules.

Они намерены приобрести беспилотники Heron TP израильского производства. Среди других пунктов списка - радарные технологии для истребителей Eurofighter, системы связи для фрегатов, реактивные артиллерийские установки, модернизация боевых машин пехоты Puma и др.

Однако, есть сомнения, что бюджета в 37 миллиардов евро вряд ли будет достаточно для этих планов министра обороны страны Урсулы фон дер Ляен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер из Ирландии Ryanair может начать свою работу в Украине раньше запланированного срока.