Депутатам предлагают принять закон о введении учета домашних животных

Соответствующий документ был зарегистрирован в пятницу 20 апреля в Верховной Раде. Как сказано на сайте парламента, проектом планируется установить список потенциально опасных пород собак.

К ним отнесли 33 породы, в частности зеннехунда, ризеншнауцера, добермана, ротвейлера, риджбека, и несколько разновидностей догов, овчарок, мастифов и терьеров.

Помимо этого, законопроект устанавливает штрафы для хозяев, которые не убирают экскременты своих питомцев во время прогулки. Также устанавливается ответственность за использование домашних животных для попрошайничества.

Депутатам также предлагают запретить проведение косметических операций, таких как купирование ушей и хвоста, удаление когтей, клыков, и другие.

Для бездомных животных в законопроекте предусмотрена обязательная биостерилизация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Украине вступил в силу закон об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Согласно документу к жестокому обращению относятся - издевательство над животными, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных