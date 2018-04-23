Боевики в воскресенье совершили 30 обстрелов позиций сил АТО - ВИДЕО

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в частности, на Луганском направлении, из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Новгородского и Луганского.

Кроме этого, под Новгородским, Новоселовкой и Троицким оккупанты применили 82 мм минометы, гранатометы различных систем стреляли в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки. Из крупнокалиберные пулеметы велся огоно по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие было по украинским позициям под Новгородским.

На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Талаковки. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы стреляли под Павлополем, Гнутово, Красногоровкой и Широкино. Из стрелковое оружие вчера вещся огонь неподалеку Каменки. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

Напомним, накануне на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник. Кроме того, в результате обстрелов российско-оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих, еще один получил боевое травмирование.