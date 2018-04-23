12:18 23.04.2018 | Общество | Новости
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Беременную Кейт Миддлтон срочно доставили в больницу – ФОТО

Беременную Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон госпитализировали в больницу. Сообщается, что она совсем скоро родит третьего ребенка.

Беременную Кейт Миддлтон срочно доставили в больницу – ФОТО

Об этом передает издание People.

Как отмечается, Кейт Миддлтон была доставлена в госпиталь Святой Марии в Лондоне.

Кроме того, в Кенсингтонском дворце подтвердили эту информацию добавив, что Кейт госпитализировали на первой стадии родов.

Также, у здания больницы уже собрались поклонники королевской семьи, которые с нетерпением ожидают объявления пола новорожденного.

Добавим, для принца Уильяма и Кейт Миддлтон это будет третий ребенок. Они уже воспитывают сына Джорджа и дочь Шарлотту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в День святого Патрика принц Уильям и его супруга, беременная Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приехали в лондонский Хаунслоу, где прошел традиционный парад Первого батальона Ирландской гвардии.


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