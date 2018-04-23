АТО на Донбассе завершится 30 апреля и начнется новый формат, - Полторак

Тогда же начнется новый формат под руководством Объединенных сил. Об этом в понедельник, 23 апреля, в интервью BBC Украина заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, министерство уже подготовило органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях.

Уже проведены учения и на данный момент осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена, - пояснил министр, добавив, что новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил Сергей Наев, которого назначил президент.

Он будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников. Основная его задача - "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины", - рассказал Полторак.

Вместе с тем он пояснил, что на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории - тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать, - сказал Полторак, отвечая на вопрос журналистов о количестве задействованных сил.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко ранее заверил, что окончательное завершение АТО запланировано на 30 апреля. Новый формат даст возможность ВСУ, которые получат дополнительные полномочия относительно реагирования на агрессию со стороны Российской Федерации. Применения оружия для обороны может стать реальностью в случае эскалации конфликта, - пояснил президент.