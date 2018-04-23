Апелляцию Каражича рассмотрит суд ООН в Гааге

Об этом сообщает сайт Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Для 72-летнего Караджича этот приговор в 2016 году означил пожизненное пребывание в тюрьме за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, сделанные в период распада бывшей Югославии. В частности, его обвиняют в резне города Сребреница в 1995 году.

Тогда признано погибшими более 100 000 человек, и зафиксировано, что 2,2 миллиона были заставлены оставить свои жилища во время войны в Боснии 1992-1995 годов.

Данное судебное решение было оглашено в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии, который официально окончил деятельность в декабре 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Московский городской суд планирует продолжить рассмотрение дела арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко.