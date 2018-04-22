В Украину привезут прах Нестора Махно

Сообщается, что на кладбище в Париже, где хранится урна с прахом Нестора Махно, уже давно никто не продлевал срок аренды места, а потому целесообразным будет вернуть исторического деятеля национально-освободительного движения 1917-1922 годов на территорию Украины.

В этом году в Гуляйполе планируют построить памятник Махно в Запорожской области планируют обустроить памятник Махну. Здесь же планируют разместить и его прах. Французские власти готовы пойти на сотрудничество с Украиной в этом вопросе, ведь дело восстановления исторической правды очень важно для поддержания имиджа государства на международной арене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", прах Стивена Хокинга захоронят рядом с Ньютоном и Дарвином.