07:00 22.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину приближается ветреный шторм

Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре в воскресенье, 22 апреля. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Украину приближается ветреный шторм

Сообщается, что местами скорость ветра может достигать показателя в 15-20 м/с. В Приазовье и на юге страны ожидаются пыльные бури, температура воздуха останется на уровне в 17-20 градусов со знаком плюс. На территории Киева и Киевской области граждан просят не оставлять окна открытыми и вовремя убирать вещи с балконов. 

Во время таких порывов ветра не стоит ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, поскольку порывы ветра могут вызвать их разрушение. Ранее в Виннице на улице Некрасова сегодня, пятеро припаркованных автомобилей пострадало под падением металлического забора. Конструкция завалилась из-за сильных потоков ветра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинцев предупредили о сильном ветре на ближайшие выходные.


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