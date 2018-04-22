В сирийской Думе побывали сотрудники Организации по запрету химоружия

Об этом передает официальный сайт Организации.

Сообщается, что все собранные на территории Думы пробники почвы и бомб будут отправлены в лабораторию ОЗХО в Рейсвейке, где ожидается проведение экспертизы 5 независимых лабораторий. После проведения работ FFM составит отчет для представления государствам-участникам об использовании авиацией Ассада химического оружия для борьбы с мятежниками.

Напомним, что с результате авиаудара с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии погибли, по меньшей мере, 70 человек. Чуть позже стало известно о 150 погибших, среди которых более половины медицинского персонала госпиталя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США подозревают РФ и Сирию в уничтожении улик на месте химической атаки.