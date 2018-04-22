16:13 22.04.2018 | Общество | Новости
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В Италии стали пропадать ушные палочки

Власти Италии с 2019 года запретят производить и завозить в страну ушные палочки. Об этом передает официальный сайт правительства.

В Италии стали пропадать ушные палочки

Такие меры итальянское руководство вынуждено было принять из-за того, что более 5 тыс километров итальянских пляжей повально загрязнено ватными палочками для чистки ушей. Материал, из которого они сделаны, может не разлагаться на протяжении нескольких сотен лет. Для чистки ушей будут использоваться новые разработки ученых, которые будут позволять человеку проводить процедуру чистки ушей один раз на два-три месяца.

Палочки также являются смертельной угрозой для морских жителей. Зоологи и биологи из организаций по защите животных не раз находили в желудках альбатросов и морских львов ушные палочки и прочий пластиковый мусор. 

"Подход очень простой: не нужно делать то, без чего можно обойтись" , - говорится в официальном уведомлении властей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области произошло масштабное возгорание на одном из мусорных полигонов с полиэтиленовыми пакетами.


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