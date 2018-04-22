02:00 22.04.2018 | Общество | Новости
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В Индии будут казнить за педофилию

Правительство Индии планирует проголосовать за радикальный закон о защите детей от сексуальных правонарушений. Об этом передает Economic Times.

В Индии будут казнить за педофилию

В законопроекта прописана смертная казнь за совращение детей в возрасте до 12 лет, или же 20 лет лишения свободы колонии строгого режима. Отдельно документом утверждено увеличение минимальных сроков за совращение и сексуальные связи з девочками-подростками и несовершеннолетними девушками.

Известно, что в Индии многие кастовые браки заключаются на неравноправных возрастных условиях, когда мужчине может быть за 30, а его невесте всего лишь 14. Подобная практика широко распространена а стране, где населения составляет более 1,2 млрд человек. Покамест неясно, как будет работать новый закон, ведь традиции индуизма, вопроке гражданскому закону, никто из жителей нарушать не желает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Индии больше половины местного населения не имеет доступа к канализации, а те кто имеет, часто предпочитает улицу, считая это более гигиеничным.


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