10:14 22.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" подготовила для пассажиров приятные бонусы

Главная железнодорожная компания-перевозчик "Укрзализныця" будет предоставлять украинцам новый и качественный сервис. Об этом передает пресс-служба транспортного ведомства.

Уже сейчас в скоростных поездах Интерсити+ и Интерсити путешественники смогут покупать книжную продукцию, читать бесплатную прессу, воспользоваться доступом в Интернет через Wi-Fi, просматривать информационно-развлекательный контент на видеомониторах, читать прессу, которая лежит в карманах кресел.

Для более "привеледлевых" путников проводник может предоставить плед, средства для первой медицинской помощи, вызвать работника клининговой компании. Пассажирам также стоит помнить, что на отдельных пригородных поездах работают проводники в видонаблюдением, которые будут заниматься отловом "зайцев" и безбилетников.

Как сообщалось в "УРА-Информ",  "Укрзализныця" запустит 20 дополнительных поездов на майские праздники.


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