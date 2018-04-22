"Укрзализныця" подготовила для пассажиров приятные бонусы

Уже сейчас в скоростных поездах Интерсити+ и Интерсити путешественники смогут покупать книжную продукцию, читать бесплатную прессу, воспользоваться доступом в Интернет через Wi-Fi, просматривать информационно-развлекательный контент на видеомониторах, читать прессу, которая лежит в карманах кресел.

Для более "привеледлевых" путников проводник может предоставить плед, средства для первой медицинской помощи, вызвать работника клининговой компании. Пассажирам также стоит помнить, что на отдельных пригородных поездах работают проводники в видонаблюдением, которые будут заниматься отловом "зайцев" и безбилетников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Укрзализныця" запустит 20 дополнительных поездов на майские праздники.