У США появилось первое в мире лазерное оружие

Так, пушка покамест способна эффективно работать против небольших воздушных целей, поражая беспилотники или иные системы воздушной разведки врага. USS Portland с лазерной установкой будет задействован летом текущего года в организованных США международных военно-морских учениях Rimpac в районе Гавайских островов.

Такой военный корабль вмещает около 800 морских пехотинцев США, из которых 400 человек используются для обслуживания лазерной пушки. Судно также способно нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey. В дальнейшем все боевые эсминцы планируют оснастить подобным оружием.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Литва просит, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике более мощный комплект противоракетной обороны.