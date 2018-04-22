15:56 22.04.2018 | Общество | Новости
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У США появилось первое в мире лазерное оружие

Американские военные впервые будут использовать десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland, на котором будет установлена лазерная пушка. Об этом передает официальный сайт ВМС США.

У США появилось первое в мире лазерное оружие

Так, пушка покамест способна эффективно работать против небольших воздушных целей, поражая беспилотники или иные системы воздушной разведки врага.  USS Portland с лазерной установкой будет задействован летом текущего года в организованных США международных военно-морских учениях Rimpac в районе Гавайских островов.

Такой военный корабль вмещает около 800 морских пехотинцев США, из которых 400 человек используются для обслуживания лазерной пушки. Судно также способно нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey. В дальнейшем все боевые эсминцы планируют оснастить подобным оружием.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Литва просит, чтобы  Соединенные Штаты установили в Прибалтике более мощный комплект противоракетной обороны.


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