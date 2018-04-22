12:11 22.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня Украина встретиться с лидерами стран G7

Сегодня, 22 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет поднимать вопрос о проведении миротворческой операции на Донбассе в рамках стран-участниц "Большой семерки". 

Сегодня Украина встретиться с лидерами стран G7

Об этом передает пресс-служба главы украинского МИДа.

В ходе встречи Климкин обязательно поднимет вопрос о срочном освобождении Владимира Балуха из российского плена. Власти РФ несколько месяцев не допускали ни родственников, ни медиков, украинских дипломатов к пленнику.

Отдельно Климкин проведет встречу с Госсекретарем США Джоном Салливаном на полях G7. 

Отдельно министры стран "Большой семерки" планируют обсудить проблематику энергетической безопасности и участие в ней Украины. Также будет подниматься тема продолжение поддержания санкций против РФ. Климкин отдельно отчитается об успешности проведенных реформ в Украине. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина планирует поднять уровень давления на Российскую Федерацию для того, чтобы достичь результата борьбы за освобождение украинского политического заключенного Владимира Балуха


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