Сегодня Украина встретиться с лидерами стран G7

Об этом передает пресс-служба главы украинского МИДа.

В ходе встречи Климкин обязательно поднимет вопрос о срочном освобождении Владимира Балуха из российского плена. Власти РФ несколько месяцев не допускали ни родственников, ни медиков, украинских дипломатов к пленнику.

Отдельно Климкин проведет встречу с Госсекретарем США Джоном Салливаном на полях G7.

Отдельно министры стран "Большой семерки" планируют обсудить проблематику энергетической безопасности и участие в ней Украины. Также будет подниматься тема продолжение поддержания санкций против РФ. Климкин отдельно отчитается об успешности проведенных реформ в Украине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина планирует поднять уровень давления на Российскую Федерацию для того, чтобы достичь результата борьбы за освобождение украинского политического заключенного Владимира Балуха.