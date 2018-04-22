Сегодня мир прощается с популярным актером-карликом Верном Тройером - ФОТО

Тройер родился с генетическим нарушением, его родители отказались от парня в детстве, но это не помешало парню собраться с силами и сколотить себе целое состояния благодаря актерскому делу.

Наиболее известен публике он за исполнение роли гоблина по имени Крюкохват в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Настоящую популярность ему принесла роль миниатюрного клона главного злодея в комедийном фильме "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил".

Известно, что Верн страдал от сильного алкоголизма, что для его слабого организма чревато летальными последствиями. Он несколько раз проходил лечение в психиатрических клиниках из-за частых попыток самоубийства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Омане скончался шведский ди-джей Тим Берглинг в возрасте 28 лет.