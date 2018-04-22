11:37 22.04.2018 | Общество | Новости
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Сегодня мир прощается с популярным актером-карликом Верном Тройером - ФОТО

Популярный американский актер и комик Верн Тройер, который более известен публике благодаря своим роли миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса. Об этом пишется на его странице в Facebook.

Сегодня мир прощается с популярным актером-карликом Верном Тройером - ФОТО

Тройер родился с генетическим нарушением, его родители отказались от парня в детстве, но это не помешало парню собраться с силами и сколотить себе целое состояния благодаря актерскому делу. 

Наиболее известен публике он за исполнение роли гоблина по имени Крюкохват в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Настоящую популярность ему принесла роль миниатюрного клона главного злодея в комедийном фильме  "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил".

Известно, что Верн страдал от сильного алкоголизма, что для его слабого организма чревато летальными последствиями. Он несколько раз проходил лечение в психиатрических клиниках из-за частых попыток самоубийства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Омане скончался шведский ди-джей Тим Берглинг в возрасте 28 лет.

 


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