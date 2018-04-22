Самодурство российский властей рассмешило руководство Telegram и Google

Сегодня ночью, 22 апреля первые пользователи столкнулись с проблемой, когда зайти на основную страницу поисковой системы им просто не удалось. Начать ввод данных или текста на главной странице сервиса - это еще пол беды. Власти России блокировали доступ на почту Google и связанные с ним ресурсы.

Перебои в работе Google зафиксировали юзеры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске. Google отключил возможность обхода блокировки через ВПН-программы, которые замаскированы под развлекательные приложения для мобильного телефона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что блокировка Telegram противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя как участник европейской конвенции о правах человека.