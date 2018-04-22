Последний долгожитель Земли сегодня покинул этот мир

Сообщается, что женщина последние три года была практически прикована к постели, уход за ней совершали не только родственники и близкие, но и государственные служащие. Известно, что в Японии к престарелым людям относятся с особым уважением, особенно, что касается долгожителей.

Тадзима родилась 4 августа 1900 году в Киото, она пережила две мировых войны, ядерные атаки американцев, взлет и падение японского империализма, была несколько раз замуже и имеет множество внуков. Теперь титул самого старого человека на планете перешел к ее соотечественнице Тиё Мияко, которая всего на год младше ее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня мир прощается с популярным актером-карликом Верном Тройером.