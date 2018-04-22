14:12 22.04.2018 | Общество | Новости
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Последний долгожитель Земли сегодня покинул этот мир

Сегодня, 22 апреля в Японии скончалась Наби Тадзима, которая считалась старейшим известным миру человеком. Об этом передает Kyodo News.

Последний долгожитель Земли сегодня покинул этот мир

Сообщается, что женщина последние три года была практически прикована к постели, уход за ней совершали не только родственники и близкие, но и государственные служащие. Известно, что в Японии к престарелым людям относятся с особым уважением, особенно, что касается долгожителей.

Тадзима родилась 4 августа 1900 году в Киото, она пережила две мировых войны, ядерные атаки американцев, взлет и падение японского империализма, была несколько раз замуже и имеет множество внуков. Теперь титул самого старого человека на планете перешел к ее соотечественнице Тиё Мияко, которая всего на год младше ее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня мир прощается с популярным актером-карликом Верном Тройером.


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