03:00 22.04.2018 | Общество | Новости
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Не все "Тайны Смолвиля" остаются в тайне

Американскую актрису Эллисон Мэк, которая известна американскому обществу за роль Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля", обвиняют в сексуальных домогательствах.

Не все

Об этом передает Reuters.

Сейчас актриса обвиняет в сговоре со своим партнером по организации Nxium, которая занималась привлечением женщин и преподаванием курсов и ведением семинаров по саморазвитию. Мэк подозревают в том, что именно она принуждали женщин к сексу с лидером организации, 57-летним Китом Раньером.

Эллисон разработала хитрую схему шантажирования членов и представителей конторы. Для вступления в организацию женщины должны были предоставить компрометирующий материал на себя и своих близких, который затем Мэк могла опубликовать широкой публике. Чтобы этого не допустить, нужно было заняться любовью в руководителем группы Nxium.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известная голливудская актриса Анджелина Джоли потеряла сознание у себя дома, вследствие чего была экстренно госпитализирована.


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