Не все "Тайны Смолвиля" остаются в тайне

Об этом передает Reuters.

Сейчас актриса обвиняет в сговоре со своим партнером по организации Nxium, которая занималась привлечением женщин и преподаванием курсов и ведением семинаров по саморазвитию. Мэк подозревают в том, что именно она принуждали женщин к сексу с лидером организации, 57-летним Китом Раньером.

Эллисон разработала хитрую схему шантажирования членов и представителей конторы. Для вступления в организацию женщины должны были предоставить компрометирующий материал на себя и своих близких, который затем Мэк могла опубликовать широкой публике. Чтобы этого не допустить, нужно было заняться любовью в руководителем группы Nxium.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно известная голливудская актриса Анджелина Джоли потеряла сознание у себя дома, вследствие чего была экстренно госпитализирована.