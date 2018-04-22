00:00 22.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Население Украина к 2100 году сократиться до 20 млн человек

Данные Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозируют стремительное падение рождаемости украинцев и их миграцию за границу. Об этом передает 

Население Украина к 2100 году сократиться до 20 млн человек

Согласно информации проведенного исследования, депопуляции Восточной Европы связана в первую очередь с низким экономическим уровнем жизни населения, которое значительно отстает от успешных государств Западной Европы. Все больше людей отрывают свои "национальные корни" в поисках лучшей жизни.

К 2100 году наихудшая ситуация сложиться для Украины и Молдовы, обе страны лишаться 30 и 58 процентов своего населения соответственно. Сильные антииммиграционные настроения также не будут положительно влиять на рост благосостояния граждан в этих странах.

Примечательно, что населения северного соседа Украины лишиться лишь 13 процентов своих граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", численность украинского населения с начала года за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек. 


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