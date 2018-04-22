На Донбассе один военный погиб, а четверо травмированы - ВИДЕО

Кроме того, в результате обстрелов российско-оккупационных войск ранены двое украинских военнослужащих, еще один получил боевое травмирование. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, во время выполнения заданий в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины 1977 года.

По состоянию на ше6стьч асов вечера воскресенья боевики совершили десять обстрелов позиций сил антитеррористической операции на Донбассе, продолжая нарушать перемирие.

В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался.

В частности, на донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Талаковки. Также гранатометы применялись по защитникам Шахты "Бутовка" и Водяного, а крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем и Гнутово. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На луганском направлении с 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Троицкого.

Напомним, за минувшие сутки, 21 апреля, зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.