Мятежники постепенно эвакуируются из пригорода Дамаска

Повстанцы согласились пойти на "мировую" с руководством армии Ассада, которая взяла поселок в оцепление. Мятежники оставят город в обмен на гарантии безопасности после усиления бомбардировок и обстрелов со стороны российский войск, поддерживающих Асада.

САА предоставили оппозиции три дня для эвакуации, всего город рассчитывают покинуть 3,4 тыс боевиков и их близкие, а также 5 тыс гражданского населения. После завершения эвакуации три населенных пункта района - Эр-Рухайба, Джейруд и Эн-Насирия займут войска САА. На данный момент Дамаск уже контролирует 80 процентов территории вокруг города, остаются небольшие отряды в Восточной Гуте, которые оказывают сопротивление режиму.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно иракские воздушные силы применили ракетные удары по позициям "Исламского государства" в Сирии.