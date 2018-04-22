Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Утром бригады сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и наблюдатели выехали на станцию. Уже к трем часам дня станцию удалось запустить.

Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщила пресс-секретарь Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко.

Напомним, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.

Как сообщал УРА-Информ, 18 апреля Донецкая фильтровальная станция, которая расположена на временно неподконтрольной оккупированной территории, прекратила свою работу. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Таким образом, было приостановлено поставку питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселков Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое.