01:00 22.04.2018 | Общество | Новости
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Британский принц Чарльз уже примеряет кресло монаршего престола

Британский принц Чарльз планирует заменить королеву Елизавету на посту главы Содружества наций. Об этом передает BBC.

Британский принц Чарльз уже примеряет кресло монаршего престола

Сообщается, что из-за престарелого возраста королевы Елизаветы - ей 92 года, она уже не сможет представлять интересы Содружества на международной арене. Сама королева выступила в поддержку назначения принца Чарльза главой Содружества наций.

Эта структура уже более 60 лет объединяет бывший колонии Британской империи. Страны-участницы Содружества признают британского монарха своим неформальным главой. Содружество на сегодняшний день объединяет 53 страны с населением 2,4 млрд человек.

Кроме того, страны пользуются широкой поддержкой Лондона в торгово-экономических контактах с европейскими государствами, что выгодно обеим сторонам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно муж королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп прибыл в одну из лондонских больниц для плановой операции на бедре. 

 


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