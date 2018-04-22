Британский принц Чарльз уже примеряет кресло монаршего престола

Сообщается, что из-за престарелого возраста королевы Елизаветы - ей 92 года, она уже не сможет представлять интересы Содружества на международной арене. Сама королева выступила в поддержку назначения принца Чарльза главой Содружества наций.

Эта структура уже более 60 лет объединяет бывший колонии Британской империи. Страны-участницы Содружества признают британского монарха своим неформальным главой. Содружество на сегодняшний день объединяет 53 страны с населением 2,4 млрд человек.

Кроме того, страны пользуются широкой поддержкой Лондона в торгово-экономических контактах с европейскими государствами, что выгодно обеим сторонам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно муж королевы Великобритании Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп прибыл в одну из лондонских больниц для плановой операции на бедре.