В Украину постепенно возвращается жара

На западе Украины температурный уровень в среднем будет составлять днем 15-18 градусов тепла. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях областях температурный показатель может пересечь отметку в 20 градусов тепла, ночью температура воздуха опуститься до 14-15 градусов со знаком плюс.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров будут показывать до плюс 17-18 градусов, ветер преимущественно юго-восточный, днем будет безоблачно и без существенных осадков.

До плюс 21 сегодня обещают синоптики в Николаевской, Одесской и Херсонской и Запорожской областях.

В столице утром термометры покажут до плюс 18-19 градусов, ближе к ночи возможно похолодание.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на выходные Украина, кроме запада и крайнего юга, окажется под влиянием влажного воздуха, продолжающего поступать с северо-запада Европы к тому же, почти везде будет ветрено.