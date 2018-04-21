В Никарагуа проходят массовые акции протестов - люди требуют отставки правительства

Протестные демонстрации уже распространились в столице Манагуа и городе Леон. Граждане несогласны с урезанием бюджета на обеспечение работы социального сектора, который сильно помогает местному населению удержаться наплаву в разгар финансового кризиса, который влияет на Национальный институт социального обеспечения.

Согласно новому законодательству, государство будет взымать 5-процентный налог на пенсии и инвалидности, увеличивая периодические взносы, которые платят как работники, так и работодатели. В ходе протестов полиция вынуждена была применить водометы и слезоточивый газ для успокоение протестующих. Пятеро человек были задержаны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Армении полиция в среду, 18 апреля, задержала 84 участника протестных акций.