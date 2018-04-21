Украинским пограничникам иностранец предлагал взятку

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что в пункте пропуска "Угринов" работники внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы зафиксировали попытку предоставления противозаконной выгоды должностной личности пограничного наряда отдела "Павловичи" Львовского отряда. По предоставленным данным, сумма взятки составляла 50 евро, которые хотел предложить житель Германии, спешащий покинуть Украину.

По даному факту составлено и отправлено сообщение о неправомерности действий иностранного гражданина. Работники внутренней и собственной безопасности направили в Червоноградского отдела полиции ГУНП во Львовской области данные об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье Уголовного кодекса за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В данный момент нарушителя передали в руки работникам Национальной полиции, длятся неотложные следственные действия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пункты пропуска Украины и отдельные пограничные подразделения пройдут шенгенское оценивание.