16:30 21.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина усилит давление на Россию, чтобы Балуху освободили

Украина планирует поднять уровень давления на Российскую Федерацию для того, чтобы достичь результата борьбы за освобождение украинского политического заключенного Владимира Балуха.

Украина усилит давление на Россию, чтобы Балуху освободили

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

Активист Балуха был схвачен и осужден в аннексированном российскими оккупационными силами Крыму, после чего его состояние с каждым разом ухудшается, а медиков к месту, где его содержат, не допускают, несмотря на требования Украинского МИД. 

Секретарь Беца заявила, что в ведомстве обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного Владимира Балуха. Она добавила, что совместно с партнерами будет оказываться усиленное давление на РФ для его освобождения жертвы противостояния двух стран.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины выдвинуло очередное требование допустить украинских докторов к осужденному на временно оккупированной территории полуострова Крым украинскому активисту Владимиру Балухе.


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