Украина усилит давление на Россию, чтобы Балуху освободили

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

Активист Балуха был схвачен и осужден в аннексированном российскими оккупационными силами Крыму, после чего его состояние с каждым разом ухудшается, а медиков к месту, где его содержат, не допускают, несмотря на требования Украинского МИД.

Секретарь Беца заявила, что в ведомстве обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного Владимира Балуха. Она добавила, что совместно с партнерами будет оказываться усиленное давление на РФ для его освобождения жертвы противостояния двух стран.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины выдвинуло очередное требование допустить украинских докторов к осужденному на временно оккупированной территории полуострова Крым украинскому активисту Владимиру Балухе.