Разработчики Windows 10 нашли новый баг - чего стоит опасаться пользователям

Сообщается, что новый баг был обнаружен с помощью пользователей, которые забросали службу поддержки компании жалобами. В новой версси Windows 10 Preview 17134, проблемы связаны с приложением "Настройки". Пользователей не может продолжить работу с программой, так как после входа в меню "Настройки", приложение просто вылатает и начинается перезагрузка компьютера.

Вероятно, процесс доработки программисты будут проделывать на протяжении нескольких месяцев после выхода ПО на рынки.

Полный релиз Windows 10 ожидался 10 апреля, однако разработчики уже опоздали на 10 дней, что может существенно повлиять на цену лицензионного соглашения ПО. Ранее специалистам удалось устранить ошибку, когда Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно разработчики WhatsApp удивили пользователей новым функционалом.