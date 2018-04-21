13:13 21.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ООН предоставит очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Страны-участницы Организации Объединенных Наций готовы выделить дополнительные средства для предотвращению гуманитарной катастрофы на востоке Украины. Об этом передает официальный сайт структуры. 

ООН предоставит очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

По словам координатора гуманитарных программ ООН по Украине Нила Волкера, на 2018 год планировалось предоставить Украине гуманитарную помощь на сумму в 187 млн долларов, однако на сегодняшний день удалось собрать лишь три процента от необходимого минимума.

Волкер просит европейские страны быть солидарными в украино-российском конфликте и не игнорировать судьбы людей, которые не по своей воле оказались заложниками военных действий. На востоке Украины сложилась ситуация "замороженного конфликта", от которой в большинстве своем страдает гражданское население, не получающее доступ к нормальным медицинским и социальным услугам.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - отмечает еврочиновник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России. 


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