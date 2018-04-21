ООН предоставит очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

По словам координатора гуманитарных программ ООН по Украине Нила Волкера, на 2018 год планировалось предоставить Украине гуманитарную помощь на сумму в 187 млн долларов, однако на сегодняшний день удалось собрать лишь три процента от необходимого минимума.

Волкер просит европейские страны быть солидарными в украино-российском конфликте и не игнорировать судьбы людей, которые не по своей воле оказались заложниками военных действий. На востоке Украины сложилась ситуация "замороженного конфликта", от которой в большинстве своем страдает гражданское население, не получающее доступ к нормальным медицинским и социальным услугам.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - отмечает еврочиновник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.