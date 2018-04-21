Не без греха: европейские страны также занимались разработкой своего "новичка"

Сообщается, что еще в 2006 году европейские страны отказались от разработки любых видов химического оружие. Большинство государств присоединилост к Организации по запрещению химического оружия в том же году.

Позже стало известно, что американцы и череда держав западной Европы продолжают заниматься исследованием подобного типа нервно-паралитических веществ с целью создания противоядия и помощи медицине в борьбе с токсичными отравлениями.

Напомним, что Доклад Организации по запрещению химического оружия подтверждает выводы Великобритании о веществе, которым в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", полиция Великобритании внесла несколько десятков имен к делу о попытки убийства бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.