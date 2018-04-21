На Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов

Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в эфире одной из украинских радиостанций.

По словам Боднара, данные документы выдавались чаще всего до момента получения Украиной безвизового режима. Он подчеркнул, что тогда у этого паспорта были свои практические положительные стороны. В частности, с ним можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или в некоторых других странах.

Как сообщил Боднар, после этого можно рассмотреть вопрос того, чего добилась Венгрия, выдавая паспорта украинским гражданам венгерского происхождения. По предварительным данным, в результате от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы, после чего их уже лишилась и Венгрия, и Украина.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина не станет уступать Венгрии в требовании наделить масштабными правами венгерскую общину в Закарпатской области.