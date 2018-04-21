17:15 21.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов

В Закарпатской области сотрудники МИД Венгрии выдали более 100 тысяч паспортов своего государства. Информация предоставлена согласно предварительным данным, собранным венгерским и украинским МИД.

На Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов

Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в эфире одной из украинских радиостанций.

По словам Боднара, данные документы выдавались чаще всего до момента получения Украиной безвизового режима. Он подчеркнул, что тогда у этого паспорта были свои практические положительные стороны. В частности, с ним можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или в некоторых других странах.

Как сообщил Боднар, после этого можно рассмотреть вопрос того, чего добилась Венгрия, выдавая паспорта украинским гражданам венгерского происхождения. По предварительным данным, в результате от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы, после чего их уже лишилась и Венгрия, и Украина.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина не станет уступать Венгрии в требовании наделить масштабными правами венгерскую общину в Закарпатской области.


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