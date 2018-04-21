На Марсе есть своя Луна с огромными запасами воды

Сообщается, что оба спутника возникли в результате столкновения со сверхмассивным метеором в астероидном поясе между Юпитером и Марсом. Подобные процессы, которые происходили в древности удалось обнаружить только благодаря современной технике и работе инженеров.

Астрономы Робин Кануп и Жульен Сальмон из Юго-Западного исследовательского института считают, что спутники Красной планеты могли стать "жертвой" крупнейшего астероида в главном астероидном поясе, и карликовой планеты Цереры, что привело к формированию небольшого слоя атмосферы на этих космических телах.

В результате на орбиту вокруг Марса вошли два новых спутника, на которых теперь могут находится огромные запасы воды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в пустыне Судана в 2008 году упал метеорит 2008 TC3, из которого ученые собрали около четырех килограммов обломков.